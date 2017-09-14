Бос высоко оценил игру Ярмоленко

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Бос высоко оценил игру форварда Андрея Ярмоленко в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" (1:3).

"Ярмоленко сыграл очень хорошо, как и вся комада в целом. Мы показали качественный футбол в первом тайме. Все игроки активно шли в прессинг, и Ярмоленко был одним из них. Жаль, что наши усилия не дали результат. Но пока еще ничего не решено. Да и "Тоттенхэму" еще играть в Дортмунде", - сказал он. | http://soccernews.ru