Бос: "Я получаю удовольствие, наблюдая за игрой "Реала"

Теги реал мадридборуссия дортмунд

Бос: "Я получаю удовольствие, наблюдая за игрой "Реала"Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Бос расхвалил мадридский "Реал" перед игрой 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Немецкий и испанский клубы сыграют сегодня, 26 сентября.

"Я получаю удовольствие, наблюдая за игрой "Реала". У них много техничных футболистов. Они показывают зрелищный атакующий футбол. Это своеобразная фишка Зидана. Будем ли мы высоко прессинговать? Возможно. Но прежде всего мы должны соответствовать уровню соперника. Конечно, испанские клубы доминировали в европейском футболе в последние годы. Но это доминирование может закончиться уже в этом году", - сказал он. 

Читайте:  Новая классика Лиги Чемпионов: дортмундская "Боруссия" принимает мадридский "Реал" | http://soccernews.ru

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