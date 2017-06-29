Босежур: "Мы больше хотели победить, чем португальцы"
Защитник сборной Чили Жан Босежур пообщался с журналистами после полуфинального матча Кубка Конфедераций с Португалией.
Напомним, что южноамериканская сборная прошла в финал турнира благодаря победе в серии пенальти (3:0), основное время завершилось со счетом 0:0.
"С первых минут на поле была одна команда, которая хотела победить, – это сборная Чили. Мы постоянно играли в атаку и пытались пробраться к чужим воротам. Португальцы только ждали наших ошибок. Игра получилась сложной, и я счастлив этой победе, она абсолютно заслуженна" - сказал он.
Читайте: Португалия - Чили - 0:0 (0:3 по пенальти) (обзор) | http://soccernews.ru
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