Бош: "Боруссия" сделает все, чтобы победить "Реал"

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Бош: "Боруссия" сделает все, чтобы победить "Реал"
Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Бош рассуждает о предстоящем матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Реала".

"Мы сделаем все, чтобы выиграть завтра. Мы постараемся показать хорошую игру. Это важно для нас – мы хотим завоевать одно очко, а еще лучше – три. Это будет важно для нашей уверенности. У "Реала" кризис? Нет. Я помню последний наш матч – мы играли здорово, а выиграли – они.

Не думаю, что "Реал" стал слабее или хуже, чем в прошлом сезоне. Они еще добавят. В этой команде собраны хорошие игроки, так что в итоге у них будет удачный сезон. Мы стартовали в сезоне победами и сухими матчами, показывая великолепный футбол. В Лиге чемпионов мы хорошо играли против "Тоттенхэма", но уступили. Последующие матчи на внутренней арене нам не удавались. Мы просто обязаны были победить АПОЭЛ", – приводит слова Боша официальный сайт УЕФА.

Матч "Реал" – "Боруссия" состоится 6 декабря и начнется в 22.45 по московскому времени.

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