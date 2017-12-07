Бош: "Матч с "Реалом" добавит нам уверенности"

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Бош: "Матч с "Реалом" добавит нам уверенности"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Бош поделился эмоциями после матча шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Реала".

"Мы плохо начали, но затем заиграли лучше и сравняли счёт. Надо было показать, что мы можем играть на этом уровне, и в обоих таймах нам это удалось. Думаю, это добавит нам уверенности. Мы хотели выйти в плей-офф Лиги Чемпионов, но теперь постараемся выступить как можно лучше в Лиге Европы. Когда вернутся травмированные игроки, мы прибавим" - цитирует Боша официальный сайт УЕФА.

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