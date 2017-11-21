Бош может покинуть "Боруссию" уже на этой неделе
Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Бош может быть уволен после ближайших двух домашних матчей команды.
Таким образом, наставник может вернуть доверия после побед в матчах 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Тоттенхэмом" (21 ноября) и дерби с "Шальке" (25 ноября).
Напомним, что в ЛЧ команда Боша после четырёх туров имеют в активе лишь два очка и занимают третье место в группе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|12
|29
|2
|Шальке
|12
|23
|3
|РБ Лейпциг
|12
|23
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|12
|21
|5
|Боруссия Дортмунд
|12
|20
|6
|Хоффенхайм
|12
|20
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|12
|19
|8
|Ганновер 96
|12
|18
|9
|Байер Леверкузен
|12
|17
|10
|Аугсбург
|12
|16
|11
|Штутгарт
|12
|16
|12
|Майнц 05
|12
|15
|13
|Вольфсбург
|12
|14
|14
|Герта
|12
|14
|15
|Гамбург
|12
|10
|16
|Вердер Бремен
|12
|8
|17
|Фрайбург
|12
|8
|18
|Кельн
|12
|2