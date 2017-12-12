Бош может возглавить "Кёльн"

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Бош может возглавить "Кёльн"

"Кёльн" хочет пригласить на пост главного тренера Петера Боша, сообщает Der Postillon.

По информации источника, 54-летний голландский специалист является приоритетным вариантом для руководства "козлов".

Напомним, что в воскресенье Бош был уволен из дортмундской "Боруссии".

"Кёльн" по итогам 15 туров занимает последнее место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своём активе всего 3 очка.

Не пропустите: Бош прокомментировал увольнение из "Боруссии". | http://soccernews.ru

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