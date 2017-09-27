Бош недоволен судейством в матче с "Реалом"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Бош дал комментарии после матча второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Реала".

"Мы обороняемся и атакуем всей командой, поэтому нельзя винить только защитников. В матче против очень хорошего соперника, который почти не ошибался, мы всё время опаздывали на шаг. Нам нужно лучше обороняться. Когда не получается прессинг, тяжело соперничать с такой мастеровитой командой. Это нужно проанализировать и улучшить. За игру рукой в первом тайме надо было давать пенальти, но мы проиграли заслуженно" - цитирует Боша Goal.com.

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