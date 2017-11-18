Бош о матче со "Штутгартом": "Очень болезненное поражение"

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Бош о матче со "Штутгартом": "Очень болезненное поражение"Главный тренер дортмундской "Боруссии" Питер Бош подвел итоги матча 12-го тура чемпионата Германии против "Штутгарта" (1:2).

По его словам, дортмундцы ехали на выезд с мыслями о победе. 

"Очень болезненное поражение. Мы ехали за победой. В наши ворота залетели смешные голы. После хорошего первого тайма вторая половина получилась неудачной. Ны мы должны продолжать бороться и не сдаваться", - сказал он. 

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