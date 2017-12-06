Бош: "Обамеянг - это ужасный игрок, очень плохой"
Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Бош прокомментировал возможный переход форварда своей команды Пьера-Эмерика Обамеянга в "Реал".
"Я не думаю, что "Реал" в кризисе. В прошлом матче мы были хороши, а они не очень. Но это не кризис. Потому что у "Реала" очень хорошие игроки. Я не думаю, что они хуже, чем в прошлом сезоне. Нам будет непросто побороться за три очка, но мы постараемся победить, провести хороший матч.
Обамеянг? Это ужасный игрок, очень плохой! Шучу! Надеюсь, что он не перейдет в "Реал". У него есть мастерство, чтобы играть в "Реале", но я надеюсь, что он этого не сделает и останется с нами", - сказал он.
Читайте: Петер Бос не переживает о возможной отставке | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|14
|32
|2
|РБ Лейпциг
|14
|26
|3
|Шальке
|14
|25
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|14
|24
|5
|Хоффенхайм
|14
|23
|6
|Боруссия Дортмунд
|14
|22
|7
|Аугсбург
|14
|22
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|14
|22
|9
|Байер Леверкузен
|14
|21
|10
|Ганновер 96
|14
|19
|11
|Вольфсбург
|14
|17
|12
|Герта
|14
|17
|13
|Штутгарт
|14
|17
|14
|Майнц 05
|14
|15
|15
|Гамбург
|14
|14
|16
|Фрайбург
|14
|12
|17
|Вердер Бремен
|14
|11
|18
|Кельн
|14
|3