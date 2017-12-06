Бош: "Обамеянг - это ужасный игрок, очень плохой"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Бош прокомментировал возможный переход форварда своей команды Пьера-Эмерика Обамеянга в "Реал".

"Я не думаю, что "Реал" в кризисе. В прошлом матче мы были хороши, а они не очень. Но это не кризис. Потому что у "Реала" очень хорошие игроки. Я не думаю, что они хуже, чем в прошлом сезоне. Нам будет непросто побороться за три очка, но мы постараемся победить, провести хороший матч.

Обамеянг? Это ужасный игрок, очень плохой! Шучу! Надеюсь, что он не перейдет в "Реал". У него есть мастерство, чтобы играть в "Реале", но я надеюсь, что он этого не сделает и останется с нами", - сказал он.

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