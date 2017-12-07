Бош: "Обамеянг заслуживает выиграть "Золотой мяч"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Бош похвалил форварда своей команды Пьера-Эмерика Обамеянга.

"Я считаю, что Обамеянг з аслуживает выигрыша "Золотого мяча". Он - очень хороший игрок, и вчера он наглядно это продемонстрировал. Но я так считаю, не только из-за двух его забитых голов, но и из-за его скорости, он всегда опасен, и я надеюсь, что он останется с нами надолго ", - цитирует наставника "шмелей" El Mundo Deportivo.

Напомним, Обамеянг стал лучшим бомбардиром "Боруссии" в еврокубках. | soccernews.ru