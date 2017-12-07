Бош: "Обамеянг заслуживает выиграть "Золотой мяч"

Теги петер бошборуссия дортмундпьер-эмерик обамеянг

Бош: "Обамеянг заслуживает выиграть "Золотой мяч"Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Бош похвалил форварда своей команды Пьера-Эмерика Обамеянга.

 считаю, что Обамеянг заслуживает выигрыша "Золотого мяча". Он - очень хороший игрок, и вчера он наглядно это продемонстрировал. Но я так считаю, не только из-за двух его забитых голов, но и из-за его скорости, он всегда опасен, и я надеюсь, что он останется с нами надолго", - цитирует наставника "шмелей" El Mundo Deportivo.

Напомним, Обамеянг стал лучшим бомбардиром "Боруссии" в еврокубках. | soccernews.ru

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