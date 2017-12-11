Бош прокомментировал увольнение из "Боруссии"

Теги петер бошборуссия дортмунд

Бош прокомментировал увольнение из "Боруссии"Голландский специалист Петер Бош расстроен тем, что был уволен с должности наставника дортмундской "Боруссии".

Специалист покинул команду после поражения в домашнем матче 15-го тура Бундеслиги с бременским "Вердером" (1:2).

"К сожалению, вследствие создавшейся ситуации нам не удалось добиться результатов, к которым мы стремились. Мне невероятно жаль, что события развернулись таким образом. Мне хотелось бы выразить благодарность руководству клуба, команде и её болельщикам. В будущем желаю больших успехов «Боруссии", — сказал он. 

Читайте: "Боруссия" решила уволить Боша  | http://soccernews.ru

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