Бош прокомментировал увольнение из "Боруссии"

Голландский специалист Петер Бош расстроен тем, что был уволен с должности наставника дортмундской "Боруссии".

Специалист покинул команду после поражения в домашнем матче 15-го тура Бундеслиги с бременским "Вердером" (1:2).

"К сожалению, вследствие создавшейся ситуации нам не удалось добиться результатов, к которым мы стремились. Мне невероятно жаль, что события развернулись таким образом. Мне хотелось бы выразить благодарность руководству клуба, команде и её болельщикам. В будущем желаю больших успехов «Боруссии", — сказал он.

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