Бош прокомментировал увольнение из "Боруссии"
Голландский специалист Петер Бош расстроен тем, что был уволен с должности наставника дортмундской "Боруссии".
Специалист покинул команду после поражения в домашнем матче 15-го тура Бундеслиги с бременским "Вердером" (1:2).
"К сожалению, вследствие создавшейся ситуации нам не удалось добиться результатов, к которым мы стремились. Мне невероятно жаль, что события развернулись таким образом. Мне хотелось бы выразить благодарность руководству клуба, команде и её болельщикам. В будущем желаю больших успехов «Боруссии", — сказал он.
Читайте: "Боруссия" решила уволить Боша | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|15
|35
|2
|РБ Лейпциг
|15
|27
|3
|Шальке
|15
|26
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|15
|25
|5
|Байер Леверкузен
|15
|24
|6
|Хоффенхайм
|15
|23
|7
|Аугсбург
|15
|23
|8
|Боруссия Дортмунд
|15
|22
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|15
|22
|10
|Ганновер 96
|15
|22
|11
|Вольфсбург
|15
|18
|12
|Герта
|15
|18
|13
|Штутгарт
|15
|17
|14
|Майнц 05
|15
|16
|15
|Гамбург
|15
|15
|16
|Фрайбург
|15
|15
|17
|Вердер Бремен
|15
|14
|18
|Кельн
|15
|3