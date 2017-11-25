Бош: "Я боец и сдаваться не собираюсь"

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Бош: "Я боец и сдаваться не собираюсь"

Наставник дортмундской "Боруссии" Петер Бош высказался о результате рурского дерби.

Напомним, что после первого тайма "Боруссия" вела со счетом 4:0, однако во второй половине встречи "Шальке" смог вырвать ничью.

"Сейчас сложно что-то анализировать и справиться с этим. Мы расстроены. Если ты побеждаешь 4:0 после первого тайма, то такого не должно происходить. Сейчас команде нужно продолжать верить в себя. Я боец и сдаваться не собираюсь. Во втором тайме "Боруссия" бросила играть. Мы слишком быстро теряли мяч, а соперник забивал нам необычайно просто" - приводит слова Боша официальный сайт клуба.

Смотрите также обзор матча "Боруссия Д" - "Шальке". | http://soccernews.ru

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