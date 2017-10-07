Босния и Герцеговина – Бельгия - 3:4 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча девятого тура квалификации ЧМ-2018 в Европе между сборными Боснии и Герцеговины и Бельгии.

Не пропустите: Бельгия в сверхрезультативном матче переигрывает Боснию. | http://soccernews.ru