Босния разгромила Гибралтар, Греция уступила Бельгии

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Босния разгромила Гибралтар, Греция уступила Бельгии

Завершились два матча отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 в группе Н. Босния в гостях легко справилась с Гибралтаром, Греция на своем поле проиграла Бельгии.

Греция – Бельгия - 1:2 (0:0)
Голы: Вертонген, 70 - 0:1, Зека, 73 - 1:1, Лукаку, 74 - 1:2

Греция: Карнезис, Папастатопулос, Манолас, Цавелас, Стафилидис (Ликояннис, 69), Зека, Маньятис (Бакасетас, 85), Самарис, Циолис, Фортунис (Веллиос, 89), Донис.

Бельгия: Куртуа, Вермален, Вертонген, Менье, Алдервейрелд, Феллайни (Дендонкер, 89), Феррейра Карраско (Шадли, 79), Дембеле (Азар, 74), де Брюйне, Мертенс, Лукаку.

Гибралтар – Босния - 0:4 (0:1)
Голы: Джеко, 35 - 0:1, Кодро, 65 - 0:2, Лулич, 83 - 0:3, Джеко, 85 - 0:4

Гибралтар: Ибраим, Оливеро, Чиполина, Чиполина, Понс (Пьюзи, 67), Грин (Дуарте, 80), Уокер, Бардон, Гарсия, Эрнандес, Кассиаро (Кумбз, 86).

Босния: Бегович, Цоцалич (Думич, 85), Колашинац, Враньеш, Зуканович, Вишча, Яяло, Хаджич (Миличевич, 67), Лулич, Кодро (Байич, 79), Джеко.

Положение команд: Бельгия - 22, Босния - 14, Греция - 13, Кипр - 10, Эстония - 8, Гибралтар - 0.

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