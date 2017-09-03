Босния разгромила Гибралтар, Греция уступила Бельгии
Завершились два матча отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 в группе Н. Босния в гостях легко справилась с Гибралтаром, Греция на своем поле проиграла Бельгии.
Греция – Бельгия - 1:2 (0:0)
Голы: Вертонген, 70 - 0:1, Зека, 73 - 1:1, Лукаку, 74 - 1:2
Греция: Карнезис, Папастатопулос, Манолас, Цавелас, Стафилидис (Ликояннис, 69), Зека, Маньятис (Бакасетас, 85), Самарис, Циолис, Фортунис (Веллиос, 89), Донис.
Бельгия: Куртуа, Вермален, Вертонген, Менье, Алдервейрелд, Феллайни (Дендонкер, 89), Феррейра Карраско (Шадли, 79), Дембеле (Азар, 74), де Брюйне, Мертенс, Лукаку.
Гибралтар – Босния - 0:4 (0:1)
Голы: Джеко, 35 - 0:1, Кодро, 65 - 0:2, Лулич, 83 - 0:3, Джеко, 85 - 0:4
Гибралтар: Ибраим, Оливеро, Чиполина, Чиполина, Понс (Пьюзи, 67), Грин (Дуарте, 80), Уокер, Бардон, Гарсия, Эрнандес, Кассиаро (Кумбз, 86).
Босния: Бегович, Цоцалич (Думич, 85), Колашинац, Враньеш, Зуканович, Вишча, Яяло, Хаджич (Миличевич, 67), Лулич, Кодро (Байич, 79), Джеко.
Положение команд: Бельгия - 22, Босния - 14, Греция - 13, Кипр - 10, Эстония - 8, Гибралтар - 0.
Не пропустите: Португалия обыграла Венгрию, Швейцария разгромила Латвию. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Месси добивается отставки Бартомеу
-
"Бешикташ" нацелился на защитника "Ювентуса"
-
Райола назвал лучшего итальянского нападающего
-
"Фенербахче" хочет заменить ван Перси российским форвардом
-
"Лестер" может выкупить Драговича за 22 миллиона евро
-
"Рома" продлит контракт с Маноласом
-
Мейрелеш может перейти в "Кальяри"
-
Ла Лига инициировала расследование в отношении "Манчестер Сити" и ПСЖ
-
Венгер: "Я сомневался, стоит ли продлевать контракт с "Арсеналом"
-
Иско и "Реал" не могут договориться по размеру нового оклада футболиста
-
Перес рассматривает вариант с приобретением Икарди
-
Эдер: "Семин рассказал об особенностях жизни в Москве"
-
Месси лично уговаривал Коутиньо перейти в "Барселону"
-
Мансано: "Паулиньо преуспеет в Испании"
-
Азар: "Переход в Ла Лигу? Почему бы и нет"
-
Бубнов: "Из состава сборной России на следующий сбор будет вызвано не более шести игроков"
-
Ромарио: "В ПСЖ Неймару будет труднее выиграть "Золотой мяч"
-
Альба: "Болельщики слишком рано опасаются за результаты "Барселоны"
-
Тухель: "Еще во время первых переговоров "Боруссии" с Дембеле француз заявил, что мечтает играть за "Барселону"
-
Гендир "Динамо" объяснил почему клубу не удалось подписать Данни и Маурисио
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Россия
|0
|0