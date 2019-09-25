Боснийский баскетболист притворился Ибрагимовичем и фотографировался в США с фанатами шведа (видео)

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Боснийский баскетболист притворился Ибрагимовичем и фотографировался в США с фанатами шведа (видео)

Боснийский баскетболист Нихад Джедович внешне схож с нападающим "Лос-Анджелес Гэлакси" Златаном Ибрагимовичем.

Поэтому балканцу не составило труда выдать себя за звёздного шведа на улицах Майами. 

Американские болельщики подлога не заметили, поэтому с удовольствием фотографировались с двойником Ибры.

В текущем сезоне 37-летний Ибрагимович забил 27 голов и сделал 5 ассистов в 26 матчах МЛС.

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