Боссы "Боруссии" довольны работой Штегера

Теги боруссия дортмунд

Боссы "Боруссии" довольны работой ШтегераРуководство дортмундской "Боруссии" довольно тем, как команда играет под руководством главного тренера команды Петера Штёгера.

С таким заявлением выступил исполнительный директор клуба Ханс-Йоахим Ватцке. 

"Штёгер в чемпионате Германии ещё не проиграл ни одного матча. И если команда продолжит играть так же, то мы были бы сумасшедшими, если бы не продлили с ним контракт. Мы довольны, Штёгер – чрезвычайно сильный специалист", - сказал он.

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