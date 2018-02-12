Боссы "Боруссии" довольны работой Штегера

Руководство дортмундской "Боруссии" довольно тем, как команда играет под руководством главного тренера команды Петера Штёгера.

С таким заявлением выступил исполнительный директор клуба Ханс-Йоахим Ватцке.

"Штёгер в чемпионате Германии ещё не проиграл ни одного матча. И если команда продолжит играть так же, то мы были бы сумасшедшими, если бы не продлили с ним контракт. Мы довольны, Штёгер – чрезвычайно сильный специалист", - сказал он.

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