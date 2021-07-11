Ботаенг прокомментировал победу Аргентины на Кубке Америки

Фото: инстаграм Боатенга/Автор неизвестен

Бывший футболист сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Джером Боатенг поделился мнением о первом трофее Лионеля Месси со сборной Аргентины.

"Поздравляю Месси с первым трофеем в составе Аргентины. Более чем заслужено. Я думаю, мы все согласны с этим!" – написал Боатенг в своем твиттере.

Напомним, что сборная Аргентины в ночь с субботу (10 июля) на воскресенье (11 июля) обыграла сборную Бразилии со счетом 1:0 благодаря голу Анхеля ди Марии после передачи Родриго ле Пауля.

Этот трофей стал первым для аргентинской сборной с 1993 года.

В 2014 году Боатенг в составе сборной Германии обыграл Аргентину с Лео Месси в составе в финале чемпионата мира (1:0).

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