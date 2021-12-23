Ботхейм ярко прокомментировал свой переход в "Краснодар"

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Ботхейм ярко прокомментировал свой переход в "Краснодар"

Фото инстаграм "Краснодара"

Новичок "Краснодара" Эрик Ботхейм поделился эмоциями в связи с переходом в клуб РПЛ.

"От такого предложения не могли отказаться ни я, ни клуб. Счастлив, что попробую свои силы в российском чемпионате. Круто, что "Краснодар" согласился столько заплатить за меня. Я надеюсь оправдать вложенные в меня деньги и рад, что "Буде-Глимт" хорошо заработал", - приводит слова 21-летнего футболиста TV2.

Ранее стало известно, что "быки" выложили за норвежца почти 8 миллионов евро, за счёт бонусов сумма сделки может вырасти до 10 миллионов.

Ботхейм выступал за "Буде-Глимт" с 2021 года, сыграл 46 матчей, забил 22 гола и сделал 10 ассистов.

Не пропустите: "Краснодар" на длительный срок лишился лучшего бомбардира. | http://soccernews.ru 
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