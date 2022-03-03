Ботман сделал выбор между "Миланом" и "Ньюкаслом"

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Ботман сделал выбор между "Миланом" и "Ньюкаслом"

Фото инстаграм Свена Ботмана

Центральный защитник "Лилля" Свен Ботман определился с приоритетным местом продолжения карьеры, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, 22-летний футболист получил конкретные предложения от "Милана" и "Ньюкасла".

Голландец решил летом присоединиться к "россонери". Предполагаемая сумма трансфера - 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Ботман сыграл за "Лилль" 25 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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