Боян Кркич может вернуться в Испанию

Форвард "Сток Сити" Боян Кркич попал в сферу интересов "Лас Пальмаса", сообщает Marca.

По сведениям издания, канарский клуб намерен подписать 27-летнего футболиста до закрытия летнего трансферного окна. Детали возможной сделки пока неизвестны.

Стоит отметить, что Кркич уже выступал в испанской Примере, защищая цвета "Барселоны".

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