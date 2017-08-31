Боян Кркич перейдёт в "Алавес"

Нападающий "Сток Сити" Боян Кркич в ближайшее время станет игроком "Алавеса", об этом в своём твиттере сообщил известный испанский журналист Гильем Балаге.

По его информации, баскский клуб арендует 27-летнего футболиста на один сезон. Другие детали возможного трансфера не приводятся.

Стоит отметить, что во второй половине прошлого сезона Кркич выступал на правах аренды за "Майнц".

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