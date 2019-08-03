Боян Кркич ведёт переговоры с клубом МЛС
Нападающий "Сток Сити" Боян Кркич может продолжить карьеру в МЛС, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации ресурса, 28-летнего испанца приглашает канадский клуб "Монреаль Импакт".
Ранее стало известно, что "гончары" хотят избавиться от воспитанника "Барселоны".
Кркич выступает за "Сток Сити" с 2014 года, сыграл 85 матчей, забил 16 голов и сделал 3 ассиста.
Форвард сдавался в аренду "Майнцу" и "Алавесу". Его контракт с клубом истекает следующим летом. Рыночная стоимость игрока - 1,5 миллиона евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|Вулверхэмптон
|46
|99
|2
|Кардифф Сити
|46
|90
|3
|Фулхэм
|46
|88
|4
|Астон Вилла
|46
|83
|5
|Мидлсбро
|46
|76
|6
|Дерби Каунти
|46
|75
|7
|Престон Норт Энд
|46
|73
|8
|Миллуол
|46
|72
|9
|Брентфорд
|46
|69
|10
|Шеффилд Юнайтед
|46
|69
|11
|Бристоль Сити
|46
|67
|12
|Ипсвич Таун
|46
|60
|13
|Лидс Юнайтед
|46
|60
|14
|Норвич Сити
|46
|60
|15
|Шеффилд Уэнсдэй
|46
|57
|16
|Куинз Парк Рейнджерс
|46
|56
|17
|Ноттингем Форест
|46
|53
|18
|Халл Сити
|46
|49
|19
|Бирмингем Сити
|46
|46
|20
|Рединг
|46
|44
|21
|Болтон Уондерерс
|46
|43
|22
|Барнсли
|46
|41
|23
|Бертон Альбион
|46
|41
|24
|Сандерленд
|46
|37