Боян Кркич ведёт переговоры с клубом МЛС

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Боян Кркич ведёт переговоры с клубом МЛС

Нападающий "Сток Сити" Боян Кркич может продолжить карьеру в МЛС, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, 28-летнего испанца приглашает канадский клуб "Монреаль Импакт".

Ранее стало известно, что "гончары" хотят избавиться от воспитанника "Барселоны".

Кркич выступает за "Сток Сити" с 2014 года, сыграл 85 матчей, забил 16 голов и сделал 3 ассиста.

Форвард сдавался в аренду "Майнцу" и "Алавесу". Его контракт с клубом истекает следующим летом. Рыночная стоимость игрока - 1,5 миллиона евро.

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