Боян Кркич выбрал новый клуб

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Боян Кркич выбрал новый клуб

Фото твиттер "Виссел Кобе"

"Виссел Кобе" в своём официальном твиттере объявил о подписании контракта с нападающим Бояном Кркичем.

30-летний футболист заключил с японским клубом контракт, рассчитанный до 31 января 2023 года.

Испанец с января оставался без команды после ухода из "Монреаль Импакт". 

Кркич - воспитанник "Барселоны". Также известен по выступлениям за "Рому", "Милан", "Аякс", "Сток Сити", "Майнц" и "Алавес". Рыночная стоимость игрока - 800 тысяч евро.

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