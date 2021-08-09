Боян Кркич выбрал новый клуб

Фото твиттер "Виссел Кобе"

"Виссел Кобе" в своём официальном твиттере объявил о подписании контракта с нападающим Бояном Кркичем.

30-летний футболист заключил с японским клубом контракт, рассчитанный до 31 января 2023 года.

Испанец с января оставался без команды после ухода из "Монреаль Импакт".

Кркич - воспитанник "Барселоны". Также известен по выступлениям за "Рому", "Милан", "Аякс", "Сток Сити", "Майнц" и "Алавес". Рыночная стоимость игрока - 800 тысяч евро.

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