Бояринцев: "Игрок ПАОКа спровоцировал Луиса Адриано в моменте с удалением"

Бывший полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев считает, что форвард москвичей Луис Адриано подвел команду, получив красную карточку в матче квалификации Лиги Чемпионов с ПАОКом (0:0, первый матч 2:3).

При этом Бояринцев отметил, что бразилец поддался на провокацию соперника в моменте с удалением.

"В моменте удаления, по-моему, была чистая провокация со стороны греческого защитника. Но в играх такого уровня надо сдерживать свои эмоции, на карту поставлено слишком много, команду подводить никак нельзя. Эмоции понятны, мы все играли, но это красная карточка на ровном месте. Безусловно, это повлияло на игру", - считает Бояринцев.

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