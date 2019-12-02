Бояринцев покинет "Текстильщик", его пост займет Сергей Павлов

Теги текстильщикденис бояринцев

Бояринцев покинет "Текстильщик", его пост займет Сергей Павлов

Наставник "Текстильщика" Денис Бояринцев покинет команду из-за неудовлетворительных результатов. Об этом сообщает "Матч ТВ".

На его пост будет назначен 64-летний Сергей Павлов, который ранее работал с пятью разными клубами России.

В ближайшее время станет известно о решении руководства.

После 25 туров ФНЛ "Текстильщик" располагается на 19 место в турнирной таблице.

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