Бояринцев покинул "Текстильщик"

Ивановский "Текстильщик" покинул главный тренер Денис Бояринцев. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Итогом обсуждения результатов первой части сезона стало решение о том, что Денис Бояринцев покидает пост главного тренера "Текстильщика". Контракт будет расторгнут", - сообщает клуб.

На данный момент не известно, что станет новым наставником клуба, однако до конца 2019 года команда определиться с кандидатом.

После 25 туров ФНЛ "Текстильщик" занимает 19 место в турнирной таблице.

А еще: "Реал" огласил заявку на матч с "Барселоной"| http://soccernews.ru