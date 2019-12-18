Бояринцев покинул "Текстильщик"
Ивановский "Текстильщик" покинул главный тренер Денис Бояринцев. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"Итогом обсуждения результатов первой части сезона стало решение о том, что Денис Бояринцев покидает пост главного тренера "Текстильщика". Контракт будет расторгнут", - сообщает клуб.
На данный момент не известно, что станет новым наставником клуба, однако до конца 2019 года команда определиться с кандидатом.
После 25 туров ФНЛ "Текстильщик" занимает 19 место в турнирной таблице.
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