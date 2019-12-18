Бояринцев прокомментировал свое увольнение из "Текстильщика"

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Бояринцев прокомментировал свое увольнение из "Текстильщика"

Денис Бояринцев высказался по поводу своего увольнения из ивановского "Текстильщика". Об этом сообщает "РБ-Спорт".

Специалист покинул клуб сегодня утром.

"Все произошло в рабочем режиме. На данный момент я в отпуске. По возвращении из него должен уволиться из клуба официально. Что касается причин не самого высокого результата, было очень много моментов. Мы вышли не очень готовыми к требованиям ФНЛ. Большую часть матчей не был готов и стадион, и мы проводили игры в Москве. Это не может быть оправданием, в любом случае, тренер несет ответственность за результат", - сказал тренер.

Бояринцев работал в "Текстильщике" с 2017 года. После 25 туров ФНЛ команда занимает 19 место.

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