Бояринцев: "Спартаку" не стоит в гостях с "Севильей" играть в такой же открытый футбол, как играли дома"
Бывший полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев считает, что "красно-белым" нужно сыграть в осторожный футбол в матче 4-го тура группового турнира Лиги Чемпионов против "Севильи".
"В первом матче в Москве "Спартак" поймал кураж после неиспользованных моментов "Севильи". Ребята встрепенулись, забили гол и достойно добили соперника. Для "Севильи" это очень ощутимое поражение, дома они захотят реабилитироваться. Безусловно, "Спартак" ждет непростая игра. Мне кажется, "Спартаку" не стоит в гостях с "Севильей" играть в такой же открытый футбол, как играли дома.
У "Севильи" серьезный уровень игроков, на их поле опасно играть открыто. У "Спартака" такой подбор игроков, что навряд ли они согласятся с ролью второго номера. Не то чтобы на контратаках надо играть. Надо действовать более осторожно, более организованно именно атакующей группе игроков. Чтобы они более организованно играли при потере мяча, прессинговали, больше отрабатывали сзади. Думаю, все будет нормально, Каррера все выстроит.
Атакующие футболисты "Спартака" привыкли играть вольготнее. В таком матче им придется побольше поработать, обороне надо помогать. В Испании, безусловно, можно брать очки, выигрывать. Все будет зависеть от того, какой будет план на игру у Карреры. Желаю "Спартаку" отобрать очки у "Севильи". От этого матча многое зависит в плане выхода из группы", - приводят слова Бояринцева российские СМИ.
После трех туров "Спартак" занимает второе место в своей группе, набрав пять очков.
Матч "Севилья" - "Спартак" состоится 1 ноября и начнется в 22:45 мск.
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