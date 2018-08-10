Боярский: "0:4 - это позор, "Зенит" вышел абсолютно женоподобной командой"

Известный артист театра и кино Михаил Боярский прокомментировал разгромное поражение питерского "Зенита" минскому "Динамо" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

"Для "Зенита" проиграть такой команде, как "Динамо" (Минск), со счетом 0:4 - это позор. Судя по всему, "Зенит" потерял мужское начало. Что-то с ним случилось. Это очень плохой признак. В начале сезона "Зенит" вышел абсолютно женоподобной командой. Без характера.

Не могу судить главного тренера. Я очень рассчитывал на Семака, но, судя по всему, вчера был очень плохой день для него. Но по составу он, бесспорно, ошибся. Шансы всегда есть, но свои шансы "Зенит" похоронил. Рассчитывать на то, что команда сможет отыграться в Питере, не приходится", - цитирует Боярского Спорт24.

Напомним, Рейнгольд подвел итог разгромному поражению "Зенита". | soccernews.ru