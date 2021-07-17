Боярский: "Бердыев не подходит сборной России"
Фото инстаграм Михаила Боярского
Известный артист Михаил Боярский выступил против назначения Курбана Бердыева на пост главного тренера сборной России.
"Мне кажется, Бердыев не подходит сборной России. Конечно, я не специалист, но я не поклонник Бердыева. Так просто получилось. Я и "Рубин" никогда не любил. Пускай и дальше занимается клубами. Я не думаю, что он способен возглавить сборную страны. Если не он, то кто? Я не знаю, на этот вопрос мало кто может ответить. У нас сейчас нет достойных кандидатов", - считает Боярский.
Напомним, что сам Бердыев отрицает наличие переговоров с РФС, несмотря на прилёт в Москву накануне поздно вечером.
Поиск тренера для сборной России идёт в связи с отставкой Станислава Черчесова, под руководством которого команда не смогла выйти из группы на Евро-2020.
Не пропустите: Зарема порассуждала о перспективах Бердыева в сборной России. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Гильерме высказался о возможном завершении карьеры в сборной России
-
"Тоттенхэм" предпочитает отпустить Кейна в "Челси", а не в "Манчестер Сити"
-
Экс-защитник "Краснодара" Гранквист завершил карьеру
-
"Ювентус" может продлить контракт с Роналду, но при одном условии
-
Лунев показал, как учит немецкий язык
-
Мбаппе ждёт решительных действий от "Реала"
-
Роналдиньо оставил автограф на груди у болельщицы
-
Новичок ПСЖ Хакими заболел коронавирусом
-
Кокорин отправился на сбор "Фиорентины" в тапках (видео)
-
Боярский: "Бердыев не подходит сборной России"
-
"Манчестер Юнайтед" договорился о покупке Варана: условия сделки
-
"Ростов" уступил "Гонведу" в товарищеском матче
-
1
"Барселона" хочет, чтобы четыре футболиста сократили свои зарплаты
-
"Милан" объявил о трансфере Жиру
-
"Динамо" выкупило защитника Варелу
-
Доннарумма стал восьмым вратарём ПСЖ
-
"Ювентус" предложил "Барселоне" обмен хавбеками
-
"Милан" отменил медосмотр защитника "Монако"
-
Ерохин прокомментировал своё положение в "Зените"
-
Громкий трансфер в Нидерландах: "Аякс" подписал капитана "Фейеноорда"