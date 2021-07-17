Боярский: "Бердыев не подходит сборной России"

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Боярский: "Бердыев не подходит сборной России"

Фото инстаграм Михаила Боярского

Известный артист Михаил Боярский выступил против назначения Курбана Бердыева на пост главного тренера сборной России.

"Мне кажется, Бердыев не подходит сборной России. Конечно, я не специалист, но я не поклонник Бердыева. Так просто получилось. Я и "Рубин" никогда не любил. Пускай и дальше занимается клубами. Я не думаю, что он способен возглавить сборную страны. Если не он, то кто? Я не знаю, на этот вопрос мало кто может ответить. У нас сейчас нет достойных кандидатов", - считает Боярский.

Напомним, что сам Бердыев отрицает наличие переговоров с РФС, несмотря на прилёт в Москву накануне поздно вечером.

Поиск тренера для сборной России идёт в связи с отставкой Станислава Черчесова, под руководством которого команда не смогла выйти из группы на Евро-2020.

Не пропустите: Зарема порассуждала о перспективах Бердыева в сборной России. | http://soccernews.ru
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