Боярский: "Братья Березуцкие играли яростно, хотя им давно пора размахивать пенсионными удостоверениями"

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Боярский: "Братья Березуцкие играли яростно, хотя им давно пора размахивать пенсионными удостоверениями"

Болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал игру 14-го тура чемпионата России между питерским клубом и ЦСКА (0:0).

"Даже братья Березуцкие играли яростно, напористо, успевали регулярно подключаться к атаке, хотя им давно пора размахивать пенсионными удостоверениями, - сказал Боярский. - Как всегда, выделялся активностью Марио Фернандес. Настоящий энерджайзер. Можно только порадоваться, что такой футболист сыграет за сборную России на чемпионате мира", - приводят слова Боярского российские СМИ.

Стоит отметить, что "Зенит" не сумел победить в Премьер-лиге в третьем матче подряд, но все еще сохраняет первое место.

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