Боярский дал прогноз на матч Россия - Хорватия

Известный артист Михаил Боярский дал прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии.

"Я полагаю, что мы выиграем. Потому что мы так разогнались, что остановить нас уже довольно сложно" - сказал Боярский.

Напомним, что матч Россия - Хорватия состоится 7 июля в Сочи.

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