Боярский: "Дзюба не перейдет в чемпионат Турции"

2 Теги артём дзюбазенит санкт-петербурггалатасарай

Боярский: "Дзюба не перейдет в чемпионат Турции"Известный актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал слухи о возможном переходе форварда питерского "Зенита" Артема Дзюбы в турецкий "Галатасарай".

"Сомневаюсь, что Дзюба перейдет в "Галатасарай". Мне бы хотелось, чтобы он остался в "Зените". Но если он и перейдет куда-то, то точно не в чемпионат Турции. Уверен, у него есть предложения поинтереснее. В частности, было заманчивое из Китая на пять миллионов евро. Так что если он собрался заняться материальной стороной, то найдет более выгодные предложения", - цитирует Боярского Спорт24.

Напомним, своим мнением по этому трансферу поделился Варга. | soccernews.ru

Комментарии
Strateg

каналья!

Ответить
ВИКТОР

ха подебал

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Рома" близка к трансферу Чемпиона Мира-2018

"Рома" близка к трансферу Чемпиона Мира-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Спартак Москва 3 7
2 Оренбург 3 6
3 Зенит Санкт-Петербург 2 6
4 Краснодар 3 6
5 Ростов 3 6
6 Уфа 3 4
7 Рубин 2 4
8 Арсенал Тула 3 4
9 Крылья Советов 3 4
10 Ахмат 3 3
11 Анжи 3 3
12 Динамо Москва 3 3
13 ЦСКА Москва 3 2
14 Локомотив Москва 3 2
15 Урал 3 1
16 Енисей Красноярск 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов