Боярский: "Дзюба не перейдет в чемпионат Турции"

Известный актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал слухи о возможном переходе форварда питерского "Зенита" Артема Дзюбы в турецкий "Галатасарай".

"Сомневаюсь, что Дзюба перейдет в "Галатасарай". Мне бы хотелось, чтобы он остался в "Зените". Но если он и перейдет куда-то, то точно не в чемпионат Турции. Уверен, у него есть предложения поинтереснее. В частности, было заманчивое из Китая на пять миллионов евро. Так что если он собрался заняться материальной стороной, то найдет более выгодные предложения", - цитирует Боярского Спорт24.

Напомним, своим мнением по этому трансферу поделился Варга. | soccernews.ru