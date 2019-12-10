Боярский: "Дзюба отбирает мой хлеб"

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Боярский: "Дзюба отбирает мой хлеб"

Известный российский артист и болельщик "Зенита" Михаил Боярский рассказал о своём отношении к новости о скором кинодебюте форварда "сине-бело-голубых" Артёма Дзюбы.

"Дзюба всегда себя показывает хорошо. У него не бывает осечек, тем более он скоро будет сниматься в кино. Станет киноартистом - это очень приятно. Правда, он отбирает у меня хлеб, но ничего страшного", - сказал Боярский.

Ранее сообщалось, что 31-летний футболист снимется в фильме режиссёра Леонида Пляскина под названием "Я не Дзюба".

В текущем сезоне нападающий сыграл за "Зенит" 25 матчей, забил 13 голов и сделал 10 ассистов.

Не пропустите: Дзюба признан лучшим игроком первой части сезона РПЛ по версии CIES. | http://soccernews.ru
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