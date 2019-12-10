Боярский: "Дзюба отбирает мой хлеб"
Известный российский артист и болельщик "Зенита" Михаил Боярский рассказал о своём отношении к новости о скором кинодебюте форварда "сине-бело-голубых" Артёма Дзюбы.
"Дзюба всегда себя показывает хорошо. У него не бывает осечек, тем более он скоро будет сниматься в кино. Станет киноартистом - это очень приятно. Правда, он отбирает у меня хлеб, но ничего страшного", - сказал Боярский.
Ранее сообщалось, что 31-летний футболист снимется в фильме режиссёра Леонида Пляскина под названием "Я не Дзюба".
В текущем сезоне нападающий сыграл за "Зенит" 25 матчей, забил 13 голов и сделал 10 ассистов.
Не пропустите: Дзюба признан лучшим игроком первой части сезона РПЛ по версии CIES. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
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|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15