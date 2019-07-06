Боярский: "Это не проигрыш, это замечательная игра двух удивительных команд"

Известный актер и болельщик "Зенита" Михаил Боярский ярко высказался о матче "Локомотива" с сине-бело-голубыми за Кубок России (3:2).

"Это не проигрыш, это замечательная игра двух удивительных команд, с разным стилем, с разным эмоциональным настроем, с разными тренерами, с разной спецификой футбола, но с единым желанием выиграть.

Но сегодня победил "Локомотив" - это замечательно. Они действительно сегодня оказались сильнее, но это не значит, что кто-то кому-то проиграл. Это была равная игра замечательных людей", - сказал Боярский.

Ранее о матче также высказался Юрий Семин и Сергей Семак.

Напомним, 14 июля "Зенит" в рамках первого тура чемпионата России сезона-2019/20 сыграет с "Тамбовом". "Локомотив" 15 июля встретится с "Рубином".

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