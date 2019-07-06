Боярский: "Это не проигрыш, это замечательная игра двух удивительных команд"
Известный актер и болельщик "Зенита" Михаил Боярский ярко высказался о матче "Локомотива" с сине-бело-голубыми за Кубок России (3:2).
"Это не проигрыш, это замечательная игра двух удивительных команд, с разным стилем, с разным эмоциональным настроем, с разными тренерами, с разной спецификой футбола, но с единым желанием выиграть.
Но сегодня победил "Локомотив" - это замечательно. Они действительно сегодня оказались сильнее, но это не значит, что кто-то кому-то проиграл. Это была равная игра замечательных людей", - сказал Боярский.
Ранее о матче также высказался Юрий Семин и Сергей Семак.
Напомним, 14 июля "Зенит" в рамках первого тура чемпионата России сезона-2019/20 сыграет с "Тамбовом". "Локомотив" 15 июля встретится с "Рубином".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20