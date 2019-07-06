Боярский: "Это не проигрыш, это замечательная игра двух удивительных команд"

Теги зенит санкт-петербурглокомотив москвамихаил боярский

Боярский: "Это не проигрыш, это замечательная игра двух удивительных команд"

Известный актер и болельщик "Зенита" Михаил Боярский ярко высказался о матче "Локомотива" с сине-бело-голубыми за Кубок России (3:2).

"Это не проигрыш, это замечательная игра двух удивительных команд, с разным стилем, с разным эмоциональным настроем, с разными тренерами, с разной спецификой футбола, но с единым желанием выиграть.

Но сегодня победил "Локомотив" - это замечательно. Они действительно сегодня оказались сильнее, но это не значит, что кто-то кому-то проиграл. Это была равная игра замечательных людей", - сказал Боярский.

Ранее о матче также высказался Юрий Семин и Сергей Семак.

Напомним, 14 июля "Зенит" в рамках первого тура чемпионата России сезона-2019/20 сыграет с "Тамбовом". "Локомотив" 15 июля встретится с "Рубином".

Не пропустите: Тарасов пришел поддержать "Локомотив" в матче за Суперкубок против "Зенита" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Месси был удален в матче Кубка Америки Аргентины с Чили

Месси был удален в матче Кубка Америки Аргентины с Чили

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов