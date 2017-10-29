Боярский: "Это не такое страшное поражение, которое может лишить "Зенит" чемпионства"

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Боярский: "Это не такое страшное поражение, которое может лишить "Зенит" чемпионства"

Знаменитый актер и болельщик "Зенита" Михаил Боярский не считает катастрофой поражение питерского клуба от "Локомотива" (0:3) в матче 15-го тура чемпионата России.

"Локомотив" был на крыльях. В "Зените" ожидали, что соперник как обычно будет забивать со стандартов, но два мяча провели на контратаках, – сказал Боярский. – Семин постоянно подбадривает команду, Фарфан сегодня показал высокий класс. Теперь нас разделяют всего три очка, и я продолжаю верить в "Зенит", потому что мы уже побеждали серьезных соперников. Печально и жалко, но это не такое страшное поражение, которое может лишить "Зенит" чемпионства, первое место займет обязательно.

Благодаря длинной скамейке "Зенит" может не волноваться за лидерство. По сравнению с "Локомотивом" она просто фантастическая, у них еще сегодня был дисквалифицирован Тарасов. С ним все могло закончиться еще хуже для нас. Состав у "Зенита" великолепный. Вышел Смольников, хотя аргентинцы – более проворные. Но проиграли именно иностранцы, не смогли продемонстрировать победный футбол, но мы сами на это нарвались", - приводят слова Боярского российские СМИ.

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