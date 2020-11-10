Боярский: "Футболисты "Зенита" играют лучше, чем Роналду"
Известный российский артист Михаил Боярский, являющийся болельщиком "Зенита", порассуждал о гипотетическом трансфере форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду в питерский клуб.
Накануне появилась информация, что "старая синьора" готова продать звёздного португальца летом 2021 года.
"Если Роналду решит покинуть "Ювентус", то его возьмёт любая команда. Что касается "Зенита", если португалец окажется в Питере, это будет фантастика. И не так важно, что ему сейчас 35 лет. В наше время и в 38 продолжают играть, ничего страшного в этом не вижу. С другой стороны, у нас таких футболистов, как Роналду, вся команда. Не испытывал бы восторгов от его трансфера в "Зенит". Наши футболисты играют лучше, чем Роналду! Вот если бы Роналду сам позвонил Семаку и спросил: "А вы можете взять меня к себе в "Зенит"?", а Семак ответил бы: "Я подумаю, перезвоню вам" - вот это было бы реальнее. Но, конечно, это сказочный вариант. Нечто похожее, если 78-летний Пол Маккартни решит приехать в Россию и выступать за одну из наших групп. Очень красивая история, но я в неё мало верю", - сказал Боярский.
35-летний Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года, сыграл 94 матча, забил 71 гол и сделал 19 ассистов.
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|26
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