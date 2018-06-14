Боярский: "Конечно, все желают победы нашей команде, но сомнений гораздо больше, чем уверенности"

Известный актер Михаил Боярский поделился ожиданиями от игры между Россией и Саудовской Аравией.

"Смешно было бы думать, что наши игроки не заряжены. Другой вопрос, насколько. Сегодня увидим, как сильно заряжены мы и наш соперник. Конечно, все желают победы нашей команде, но сомнений гораздо больше, чем уверенности.

Надеюсь, что в начале мундиаля наши игроки с удвоенной силой возьмутся за дело и смогут одолеть команду Саудовской Аравии, потому что на них смотрит вся Россия. Они должны понимать, что их поддерживают и за них болеют. Не дай Бог наши проиграют, тогда их просто сожрут. Самедов и Акинфеев наверняка смогут принести максимальную пользу сборной России.

Поддержать нашу сборную можно только добрым словом. Нужно максимально их поддержать и сказать, что мы в них верим и не сомневаемся в их успехе. Они гораздо лучше, чем все остальные" - приводят слова Боярского российские СМИ.

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