Боярский: "Лучше сбрить усы, чем болеть за "Спартак"

Известный российский артист Михаил Боярский, который является болельщиком питерского "Зенита", дал понять, что для него неприемлемо поддерживать московский "Спартак".

"Лучше сбрить усы, чем болеть за "Спартак"? Да. Сбрею, если надо будет. И не только себе, кому угодно сбрею", - сказал Боярский.

По итогам 22 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 45 очков.

Что касается "Спартака", то команда располагается на пятой строчке с 36 баллами на счету.

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