Боярский: "Лучше сбрить усы, чем болеть за "Спартак"
Известный российский артист Михаил Боярский, который является болельщиком питерского "Зенита", дал понять, что для него неприемлемо поддерживать московский "Спартак".
"Лучше сбрить усы, чем болеть за "Спартак"? Да. Сбрею, если надо будет. И не только себе, кому угодно сбрею", - сказал Боярский.
По итогам 22 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 45 очков.
Что касается "Спартака", то команда располагается на пятой строчке с 36 баллами на счету.
Не пропустите: Боярский: "Зенит" - уже чемпион, никто их в этом году не обыграет". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|45
|2
|Краснодар
|22
|41
|3
|ЦСКА Москва
|22
|40
|4
|Локомотив Москва
|22
|39
|5
|Спартак Москва
|22
|36
|6
|Ростов
|22
|32
|7
|Арсенал Тула
|22
|31
|8
|Ахмат
|22
|30
|9
|Рубин
|22
|30
|10
|Оренбург
|22
|29
|11
|Урал
|22
|26
|12
|Динамо Москва
|22
|24
|13
|Крылья Советов
|22
|24
|14
|Уфа
|22
|20
|15
|Анжи
|22
|19
|16
|Енисей Красноярск
|22
|12