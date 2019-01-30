Боярский: "Мне осточертели иностранцы в составе "Зенита"

Известный российский артист Михаил Боярский поделился мнением о трансферной политике "Зенита", болельщиком которого он является.

"Об уходе Паредеса точно жалеть не буду. Мне в принципе уже осточертели иностранцы, и аргентинцы в том числе. Лучше проигрывать своими силами, чем побеждать чужеземными. А если ещё и легионеры результат не дают, зачем они нужны?" - сказал Боярский.

Напомним, что накануне "Зенит" продал Паредеса в ПСЖ за 47 миллионов евро.

Теперь в составе "сине-бело-голубых" числится 11 легионеров: Бранислав Иванович, Луиш Нету, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Эмилиано Ригони, Кристиан Нобоа, Матиас Краневиттер, Эрнани, Клаудио Маркизио, Роберт Мак и Себастьян Дриусси.

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