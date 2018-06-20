Боярский: "На Чемпионате Мира Россия способна пройти далеко"

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Боярский: "На Чемпионате Мира Россия способна пройти далеко"Известный актер театра и кино Михаил Боярский сделал смелый прогноз на выступление сборной России на домашнем Чемпионате Мира.

"В игре с Уругваем у России не будет серьезных проблем, напротив - можно раскрепоститься и сыграть в другой футбол. Потому что с Уругваем не получится действовать так же, как с Египтом - южноамериканцы сильнее. Плюс мотивации станет меньше - все-таки уже вышли в плей-офф.

Вообще, очень заманчиво все выглядит, Россия способна пройти далеко - выступления и Англии, и Германии на старте вызвали сомнения в том, что эти сборные - в идеальной форме. Ни одна звезда - ни Месси, ни Неймар - не смогли пока доказать свою состоятельность, кроме Роналду. А наши ребята - уже на уровне. Головин забил со штрафного не хуже, чем Криштиану. И Черышев, и Дзюба отличилась в обеих встречах - это говорит о том, что и у нас есть звезды, на которых могут ориентироваться европейцы", - цитирует Боярского СЭ.

Напомним, Газзаев прокомментировал старт сборной России на ЧМ. | soccernews.ru

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Группа B М О
1 Испания 2 4
2 Португалия 2 4
3 Иран 2 3
4 Марокко 2 0
Группа C М О
1 Франция 1 3
2 Дания 1 3
3 Австралия 1 0
4 Перу 1 0
Группа D М О
1 Хорватия 1 3
2 Аргентина 1 1
3 Исландия 1 1
4 Нигерия 1 0
Группа E М О
1 Сербия 1 3
2 Бразилия 1 1
3 Швейцария 1 1
4 Коста-Рика 1 0
Группа F М О
1 Швеция 1 3
2 Мексика 1 3
3 Германия 1 0
4 Южная Корея 1 0
Группа G М О
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3 Тунис 1 0
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2 Сенегал 1 3
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