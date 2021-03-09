Боярский начал сомневаться в том, что "Зенит" станет чемпионом

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Боярский начал сомневаться в том, что "Зенит" станет чемпиономНародный артист России и давний болельщик "Зенита" Михаил Боярский высказался о игре команды в 21-м туре РПЛ, которая привела к поражению от "Рубина" (1:2). 

"Полностью согласен с критикой в адрес игры "Зенита" и обороны команды. Над этим надо подумать команде, а не болельщикам. Необходимо работать. Печальные перспективы просматриваются. Нам предстоят матчи с командами, которые борются на высокие места. 

Поэтому мысль, что "Зенит" будет чемпионом, уже пошатнулась. Вопросы есть к тренеру, руководству и футболистам.

Гол Макарова? Ладно Сантос, но Ловрен… Купили кучу игроков, а толку мало. Я в растерянности, появились сомнения в том, что они станут чемпионами", – приводит слова Боярского "Sport.ru".

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