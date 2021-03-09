Боярский начал сомневаться в том, что "Зенит" станет чемпионом
Народный артист России и давний болельщик "Зенита" Михаил Боярский высказался о игре команды в 21-м туре РПЛ, которая привела к поражению от "Рубина" (1:2).
"Полностью согласен с критикой в адрес игры "Зенита" и обороны команды. Над этим надо подумать команде, а не болельщикам. Необходимо работать. Печальные перспективы просматриваются. Нам предстоят матчи с командами, которые борются на высокие места.
Поэтому мысль, что "Зенит" будет чемпионом, уже пошатнулась. Вопросы есть к тренеру, руководству и футболистам.
Гол Макарова? Ладно Сантос, но Ловрен… Купили кучу игроков, а толку мало. Я в растерянности, появились сомнения в том, что они станут чемпионами", – приводит слова Боярского "Sport.ru".
Читать также: Петржела: "Не волнуйтесь. "Зенит" все равно станет чемпионом" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Де Лигт высказался о влиянии Буффона и Роналду на его прогресс
-
Официально: Неймар пропустит игру с "Барселоной"
-
Официально: Йоахим Лёв летом покинет сборную Германии
-
Манчестер стал "красным", в Испании новая сага борьбы за чемпионство, а Левандовски идет на рекорд Бундеслиги: главные итоги выходных
-
"Манчестер Сити" сделал выбор между Мбаппе и Холандом
Лента новостей
-
Романцев выписан из больницы и прокомментировал свое состояние
-
Рибери летом может покинуть "Фиорентину"
-
Жена Мамаева выложила эффектное фото после вероятной измены мужа
-
Боярский начал сомневаться в том, что "Зенит" станет чемпионом
-
"Спартак" отреагировали на слухи об интересе к Спаллетти
-
Гендиректор "Рубина" оценил вероятность ухода Слуцкого из клуба
-
1
Де Лигт высказался о влиянии Буффона и Роналду на его прогресс
-
Экс-футболист "Монако" и "Лиона" может продолжить карьеру в украинском клубе
-
В Англии 17-летний футболист умер от удара током
-
Лёв прокомментировал свой грядущий уход из сборной Германии
-
1
Официально: Неймар пропустит игру с "Барселоной"
-
"Это было безумие": Эдегор вспомнил о своём переходе в "Реал" в 16-летнем возрасте
-
Официально: Йоахим Лёв летом покинет сборную Германии
-
Кержаков выступил против сокращения РПЛ
-
"Барселона" завела первый русскоязычный аккаунт в Viber
-
Рамос и Азар близки к возвращению в строй
-
Манчестер стал "красным", в Испании новая сага борьбы за чемпионство, а Левандовски идет на рекорд Бундеслиги: главные итоги выходных
-
Агент Гайча отреагировал на информацию об интересе "Интера"
-
"Манчестер Сити" сделал выбор между Мбаппе и Холандом
-
Тебас порассуждал о финансовых потерях Ла Лиги из-за возможного ухода Месси из "Барселоны"