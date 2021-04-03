Боярский назвал идеального кандидата на замену Рибалте

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Известный актер и ярый поклонник "Зенита" Михаил Боярский поделился мнением о том, кого следует назначить спортивным директором питерского клуба после ухода Хавьера Рибалты.

"Давно ходят разговоры, что пост спортивного директора должен занять Андрей Аршавин — я об этом даже мечтал. Аршавин — член команды, человек, который знает все изнутри. Если смотреть на его журналистскую работу, то он очень серьезный, стабильный, капитальный и дотошный мужик. Аршавин — идеальный кандидат на пост спортивного директора "Зенита", — приводит слова Боярского "Чемпионат".

Напомним, "сине-бело-голубые" подтвердили, что нынешний спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта до конца апреля уйдет со своего поста.