Боярский назвал идеального кандидата на замену Рибалте
Фото: Твиттер @Urgant_Show
Известный актер и ярый поклонник "Зенита" Михаил Боярский поделился мнением о том, кого следует назначить спортивным директором питерского клуба после ухода Хавьера Рибалты.
"Давно ходят разговоры, что пост спортивного директора должен занять Андрей Аршавин — я об этом даже мечтал. Аршавин — член команды, человек, который знает все изнутри. Если смотреть на его журналистскую работу, то он очень серьезный, стабильный, капитальный и дотошный мужик. Аршавин — идеальный кандидат на пост спортивного директора "Зенита", — приводит слова Боярского "Чемпионат".
Напомним, "сине-бело-голубые" подтвердили, что нынешний спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта до конца апреля уйдет со своего поста.
Читать также: Телеведущий Малахов выругался в адрес Аршавина | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Боярский назвал идеального кандидата на замену Рибалте
-
"Зенит" подтвердил уход Рибалты
-
"Леванте" дома неожиданно проиграл аутсайдеру Ла Лиги
-
Вингер "Марселя" Товен заинтересовал четыре клуба
-
Тухель прокомментировал слухи о переходе Агуэро
-
"Рома" выбрала пять кандидатов на замену Джеко
-
1
Супруга Малафеева укротила большую змею. Муж назвал ее безумной (видео)
-
Стали известны место и дата финала Кубка Италии
-
1
Почеттино не считает травму Левандовски преимуществом для ПСЖ в игре с "Баварией"
-
Камавинга летом уйдет из "Ренна"
-
Верратти не поможет ПСЖ в матче против "Баварии"
-
Зидан высказался о травме Рамоса
-
Пирло назвал цель "Ювентуса" на остаток сезона
-
1
Отношения "Ювентуса" с Дибалой испорчены
-
Дзюба: "В "Спартаке" меня просили не качать мышцы"
-
Симеоне мог покинуть "Атлетико" в 2015, но клуб выполнил на его условие
-
Ла Лига выбрала лучшего игрока марта
-
1
Переход Вейналдума в "Барселону" находится на грани срыва
-
Хабиб назвал лучшего футболиста в истории
-
1
Месси выдвинул "Барселоне" два условия для продления контракта