Боярский назвал виновного в поражении "Зенита" в матче с "Рубином"

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Боярский назвал виновного в поражении "Зенита" в матче с "Рубином"

Легендарный артист Михаил Боярский, являющийся болельщиком "Зенита", поделился мнением о поражении петербургского клуба в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским "Рубином" (1:2).

"Я не могу сказать, что Семак справляется. Я отношусь к нему с большим уважением, но в данном случае есть проблемы по существу. Как ни странно, но все претензии сейчас к Семаку. Не выиграли ни одного матча после перерыва, защита беспомощная. Стоит ли задумываться о смене тренера? Я думаю, по крайней мере, в этом сезоне — нет. Семак очень опытный и профессиональный тренер, который знает, как выйти из этого упадочного положения. В любом случае, будем надеяться. Я верю, что "Зенит" все еще способен обыграть лучшие команды страны", — приводит слова Боярского "Спорт-Экспресс".

После 21 тура "Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка.

Не пропустите: Боярский начал сомневаться в том, что "Зенит" станет чемпионом. | http://soccernews.ru
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