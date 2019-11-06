Боярский - о матче "Зенита": "Честно говоря, я теряю надежды на евровесну"
Известный артист Михаил Боярский высказался о поражении "Зенита" в матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Лейпцигом" (0:2).
Отметим, что петербургский клуб проиграл обе встречи с немецким клубом с общим счетом 3:0.
"Зенит недооценил "Лейпциг". Немецкая команда во всем превосходила и была сильнее и дома, и в гостях. "Лейпциг" владел инициативой и мячом, а игроки рационально и толково выполняли указания тонера. Было ощущение, что игроки "Лейпцига" моложе игроков «Зенита» в несколько раз. Они все делали быстрее.
Честно говоря, я теряю надежды на евровесну. Но для меня важнее чемпионат России", - сказал Боярский.
В турнирной таблице группы G "Зенит" занимает 2 место, имея в активе 4 очка. В чемпионате "России" сине-бело-голубые являются лидерами.
27 ноября сине-бело-голубые сыграют с "Лионом".
А еще: Игрок "Лейпцига" Демме поделился впечатлениями от матча с "Зенитом"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|15
|33
|2
|Ростов
|15
|30
|3
|Локомотив Москва
|15
|30
|4
|Краснодар
|15
|29
|5
|ЦСКА Москва
|15
|27
|6
|Арсенал Тула
|15
|19
|7
|Крылья Советов
|15
|18
|8
|Оренбург
|15
|18
|9
|Урал
|15
|18
|10
|Спартак Москва
|15
|18
|11
|Уфа
|15
|17
|12
|Рубин
|15
|17
|13
|Динамо Москва
|15
|15
|14
|Тамбов
|15
|14
|15
|Ахмат
|15
|14
|16
|Сочи
|15
|13