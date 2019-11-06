Боярский - о матче "Зенита": "Честно говоря, я теряю надежды на евровесну"

Известный артист Михаил Боярский высказался о поражении "Зенита" в матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Лейпцигом" (0:2).

Отметим, что петербургский клуб проиграл обе встречи с немецким клубом с общим счетом 3:0.

"Зенит недооценил "Лейпциг". Немецкая команда во всем превосходила и была сильнее и дома, и в гостях. "Лейпциг" владел инициативой и мячом, а игроки рационально и толково выполняли указания тонера. Было ощущение, что игроки "Лейпцига" моложе игроков «Зенита» в несколько раз. Они все делали быстрее.

Честно говоря, я теряю надежды на евровесну. Но для меня важнее чемпионат России", - сказал Боярский.

В турнирной таблице группы G "Зенит" занимает 2 место, имея в активе 4 очка. В чемпионате "России" сине-бело-голубые являются лидерами.

27 ноября сине-бело-голубые сыграют с "Лионом".

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