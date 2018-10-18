Боярский о наказании Кокорина и Мамаева: "Отобрать у них всё, что только возможно, но только не футбол"
Известный российский артист Михаил Боярский поделился мыслями касательно того, как надо наказать форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева за избиение нескольких человек.
"Они обязательно должны быть наказаны, но материально. Максимально материально, сколько угодно. Если бы у меня были деньги тогда, когда я что-то совершал, но мне сказали бы, что я больше никогда не выйду на сцену театра, то я бы отдал всё: квартиру, деньги, машину, лишь бы быть ещё раз в театре. Если Кокорина и Мамаева лишить футбола, это всё равно, что лишить жизни. Это слишком большое наказание. Надо наказать их так, чтобы были удовлетворены пострадавшие. Отобрать у них всё, что только возможно, но только не футбол" - сказал Боярский.
Напомним, что Кокорин и Мамаев уже около недели находятся в СИЗО "Бутырка". Им грозит до семи лет лишения свободы.
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