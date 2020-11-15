Боярский о поражении сборной России: "Нужно возвращать Дзюбу"
Народный артист России и болельщик "Зенита" Михаил Боярский высказался по поводу поражения от Турции в Лиге наций.
"Играли сегодня неплохо, лучше, чем с Молдавией. Удаление сыграло свою роковую роль. Тем не менее, смогли выдержать натиск, но и турки не очень хорошо играли. Это не разгром. Я ожидал от Турции больше. Ребята молодцы, они старались.
Конечно, потому что турки сыграли 3:3 с Хорватией в последнем товарищеском матче, а наши сыграли вничью. Поэтому это давало основания думать, что наши проиграют.
Кузяев хороший игрок. Он и в лиге эффективно играет, и в сборной. Но без Дзюбы команда беззубая. Его не хватает. Нужно возвращать Дзюбу", - цитирует Боярского "СЭ".
18 ноября Россия сыграет с Сербией в матче 6-го тура Лиги наций. Несмотря на поражение Россия с 8 баллами занимает 1 место в группе B. Турция расположилась на 3 строчке с 6 очками.
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