Боярский - о смерти болельщика "Спартака" Гафта: "Проклятый год. Печально, что уходят такие великие мастодонты"

Известный актёр и болельщик "Зенита" Михаил Боярский отреагировал на новость о смерти своего коллеги Валентина Гафта.

Напомним, что легендарный артист ушёл из жизни сегодня в возрасте 85 лет.

"Кошмарное известие. Я беспокоюсь, уже боюсь трубку снимать. Так много плохих новостей. Печально, что уходят такие великие мастодонты, как Жванецкий, Джигарханян, Плотников, Гафт и ещё нас ожидает много потерь. Этот проклятый год ещё не кончился. Все мы смертны, но очень много обрушилось в последнее время, это тяжело переносится и зрителями, и партнёрами", - сказал Боярский.

Гафт болел за московский "Спартак". По инициативе "красно-белых", сегодняшний матч против "Сочи" начнётся с минуты молчания в память об актёре.

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