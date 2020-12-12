Боярский - о смерти болельщика "Спартака" Гафта: "Проклятый год. Печально, что уходят такие великие мастодонты"
Известный актёр и болельщик "Зенита" Михаил Боярский отреагировал на новость о смерти своего коллеги Валентина Гафта.
Напомним, что легендарный артист ушёл из жизни сегодня в возрасте 85 лет.
"Кошмарное известие. Я беспокоюсь, уже боюсь трубку снимать. Так много плохих новостей. Печально, что уходят такие великие мастодонты, как Жванецкий, Джигарханян, Плотников, Гафт и ещё нас ожидает много потерь. Этот проклятый год ещё не кончился. Все мы смертны, но очень много обрушилось в последнее время, это тяжело переносится и зрителями, и партнёрами", - сказал Боярский.
Гафт болел за московский "Спартак". По инициативе "красно-белых", сегодняшний матч против "Сочи" начнётся с минуты молчания в память об актёре.
Не пропустите: "Спартак" отреагировал на смерть Валентина Гафта. | http://soccernews.ru
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