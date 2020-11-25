Боярский - об игроках "Зенита": "Они устали, у них был, мать твою, перелет. А как мужики воевали?"
Известный артист и болельщик "Зенита" Михаил Боярский высказался о выступлении клуба в матче 4-го тура Лиги Чемпионов с "Лацио" (1:3).
"Конечно. Попробуй соберись с силами после двух нокдаунов. Да и сил не хватало. Но я до сих пор не могу понять: это мне 70 с лишним лет, а мужики в 30 не могут отбегать полтора часа? Для меня это загадка. Они устали, у них был, мать твою за ногу, перелет. А как мужики воевали?
Но когда начинают говорить: "Да тяжело, вы понимаете..." Нет, не понимаю. Какого черта? С чего это? Не понимаю, куда они девают силы и чем тогда занимаются, если не подготовкой, чтобы пробегать полтора часа.
Тактически нет логики в игре. Она несуразная. Единственный козырь - дальние передачи, но он не действует. Дзюба оправдал сегодня эту теорию и забил гол, но на этом игру строить нельзя.
Центр стоит, ничего не происходит. Я не специалист, но толку от их игры никакого. От каждого удара по мячу должен быть толк. А тут бестолковость в игре", - цитирует Боярского "СЭ".
"Зенит" не смог выиграть ни один матч в групповом этапе Лиги Чемпионов.
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